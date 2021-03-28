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В Украине проходят довыборы в Верховную Раду, фото:

Довыборы в Раду — в ЦИКе рассказали о явке избирателей (ИНФОГРАФИКА)

28 мар 2021, 13:45
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Довыборы в Верховную Раду проходят сегодня, 28 марта, в двух избирательных округах — № 50 (Ивано-Франковская область) и № 87 (Донецкая область). Для их проведения образованы 229 избирательных участков (221 — обычных и восемь — специальных).

Всего в довыборах в Раду могут принять участие 295 тыс. избирателей. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Довыборы начались в 8.00. По состоянию на 12.00 явка избирателей составила:

  • избирательный округ № 50 — 8,2%;
  • избирательный округ № 87 — 7,71%.

В ЦИКе отмечают, что во время внеочередных выборов 21 июля 2019 года явка избирателей по состоянию на 12.00 составила 18,18% в округе № 50 и 11,88%. в округе № 87.

Явка избирателей, инфографика: ЦИК

Сегодня также происходят промежуточные и повторные выборы депутатов сельских, поселковых и городских советов, поэтому в целом выборы проходят во всех областях Украины.

Для охраны проведения выборов задействованы более 3,5 тыс. полицейских, военнослужащих Нацгвардии и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Также созданы мобильные резервы правоохранителей. Об этом сообщает пресс-служба МВД.


Для охраны выборов задействованы более 3,5 тыс. полицейских, фото: МВД

Напомним, наблюдатели уже зафиксировали ряд нарушений во время довыборов в Верховную Раду.

Источник: Ракурс


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