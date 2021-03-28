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В Украине начались довыборы в Верховную Раду, фото: «Ракурс»
Довыборы в Верховную Раду — наблюдатели уже зафиксировали нарушенияhttps://racurs.ua/n152385-dovybory-v-verhovnuu-radu-nabludateli-uje-zafiksirovali-narusheniya.htmlРакурс
В Украине сегодня, 28 марта, происходят довыборы в Верховную Раду в округах № 50 (Ивано-Франковская область) и № 87 (Донецкая область).
Выборы начались в 8.00. Наблюдатели уже зафиксировали ряд процедурных нарушений. Об этом сообщает гражданская сеть «Опора».
В частности, зафиксированы такие нарушения:
- участок № 260513, расположенный в селе Молодкив Надвирнянского района Ивано-Франковской области, открылся с задержкой из-за того, что участковая избирательная комиссия (УИК) вовремя не подготовила контрольные талоны;
- на ряде участков Донеччины нет достаточного количества избирательных урн и кабин для голосования;
- на избирательном участке № 140743 в городе Мирнограде Донецкой области члены комиссии носят маски, не прикрывают нос, секретарь комиссии находится без маски;
- на участке № 141082 в городе Покровске Донецкой области не велся протокол утреннего заседания.
Для проведения довыборов в этих двух округах образованы 229 избирательных участков.
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