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В Україні розпочалися довибори до Верховної Ради, фото: «Ракурс»
Довибори до Верховної Ради — спостерігачі вже зафіксували порушенняhttps://racurs.ua/ua/n152385-dovybory-do-verhovnoyi-rady-sposterigachi-vje-zafiksuvaly-porushennya.htmlРакурс
В Україні сьогодні, 28 березня, відбуваються довибори до Верховної Ради в округах № 50 (Івано-Франківська область) та № 87 (Донецька область).
Вибори розпочалися о 8.00. Спостерігачі вже зафіксували низку процедурних порушень. Про це повідомляє громадянська мережа «Опора».
Зокрема, зафіксовані такі порушення:
- дільниця № 260513, розташована у селі Молодків Надвірнянського району Івано-Франківської області, відкрилась із затримкою через те, що дільнична виборча комісія (ДВК) вчасно не підготувала контрольні талони;
- на низці дільниць Донеччини немає достатньої кількості виборчих скриньок та кабін для голосування;
- на виборчій дільниці № 140743 у місті Мирнограді Донецької області члени комісії носять маски, які не прикривають ніс, секретар комісії перебуває без маски;
- на дільниці № 141082 у місті Покровську Донецької області не вівся протокол ранкового засідання.
Для проведення довиборів у цих двох округах утворено 229 виборчих дільниць.
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