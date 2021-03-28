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Ракурс
В Україні розпочалися довибори до Верховної Ради, фото: «Ракурс»

Довибори до Верховної Ради — спостерігачі вже зафіксували порушення

28 бер 2021, 11:47
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В Україні сьогодні, 28 березня, відбуваються довибори до Верховної Ради в округах № 50 (Івано-Франківська область) та № 87 (Донецька область).

Вибори розпочалися о 8.00. Спостерігачі вже зафіксували низку процедурних порушень. Про це повідомляє громадянська мережа «Опора».


Зокрема, зафіксовані такі порушення:

  • дільниця № 260513, розташована у селі Молодків Надвірнянського району Івано-Франківської області, відкрилась із затримкою через те, що дільнична виборча комісія (ДВК) вчасно не підготувала контрольні талони;
  • на низці дільниць Донеччини немає достатньої кількості виборчих скриньок та кабін для голосування;
  • на виборчій дільниці № 140743 у місті Мирнограді Донецької області члени комісії носять маски, які не прикривають ніс, секретар комісії перебуває без маски;
  • на дільниці № 141082 у місті Покровську Донецької області не вівся протокол ранкового засідання.

Для проведення довиборів у цих двох округах утворено 229 виборчих дільниць.

Джерело: Ракурс


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