В Україні триває вакцинація від коронавірусу

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Ракурс

Вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася у лютому. На разі вакциною від коронавірусної хвороби COVID-19 щеплено вже 196 тис. 880 осіб.

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

З них:

першу з двох необхідних доз вакцини від COVID-19 отримали 196 тис. 879 осіб;

дві дози отримала одна особа.

За минулу добу, 27 березня, щеплено 4 тис. 616 осіб. Найбільшу кількість щеплень було здійснено у Херсонській області — 540, найменшу — в Одеській та Чернігівській областях (по 40).

Щеплення проводилось 80 мобільними бригадами з імунізації та 155 пунктами щеплення, — повідомив Степанов.

Зазначається, що станом на 27 березня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 361 тис. 20 людей.

Нагадаємо, Степанов нещодавно назвав причини повільних темпів вакцинації від COVID-19.