В Украине продолжается вакцинация от коронавируса

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Ракурс

Вакцинация от коронавируса в Украине началась в феврале. На данный момент вакциной от коронавирусной болезни COVID-19 привиты уже 196 тыс. 880 человек.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Из них:

первую из двух необходимых доз вакцины от COVID-19 получили 196 тыс. 879 человек;

две дозы получил один человек.

За прошедшие сутки, 27 марта, привиты 4 тыс. 616 человек. Наибольшее количество прививок было проведено в Херсонской области — 540, наименьшее — в Одесской и Черниговской областях (по 40).

Прививки проводились 80 мобильными бригадами по иммунизации и 155 пунктами прививки, — сообщил Степанов.

Отмечается, что по состоянию на 27 марта в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 361 тыс. 20 человек.

Напомним, Степанов недавно назвал причины медленных темпов вакцинации от COVID-19.