В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото «Газета.ру»

https://racurs.ua/n152383-koronavirus-v-ukraine-za-sutki-unes-jizni-bolee-200-chelovek-infografika.html

Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. За прошедшие сутки, 27 марта, зафиксированы еще 11 тыс. 932 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, среди них — 564 ребенка и 181 медработник.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Наибольшее количество новых случаев коронавируса обнаружено в таких регионах Украины:

Харьковской области — 1 тыс. 150;

Днепропетровской области — 1 тыс. 83;

Львовской области — 905;

Донецкой области — 841;

Житомирской области — 791.

Госпитализировали за сутки 5 тыс. 52 человека. В настоящее время на COVID-19 в Украине болеют более 311 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса СНБО по отслеживанию ситуации с СOVID-19.

За сутки проведены 76 тыс. 335 тестирований на COVID-19.

Коронавирус за сутки унес жизни 203 больных, выздоровели — 3 тыс. 343 человека.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

выявлены 1 млн 644 тыс. 63 случая коронавируса;

выздоровели 1 млн 300 тыс. 625 больных;

умерли 31 тыс. 954 больных.

Напомним, 27 марта в Украине уменьшилось количество областей, которые находятся в «красной» карантинной зоне.