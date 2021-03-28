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Ракурс
В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото «Газета.ру»

Коронавирус в Украине за сутки унес жизни более 200 человек (ИНФОГРАФИКА)

28 мар 2021, 10:28
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Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. За прошедшие сутки, 27 марта, зафиксированы еще 11 тыс. 932 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, среди них — 564 ребенка и 181 медработник.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Наибольшее количество новых случаев коронавируса обнаружено в таких регионах Украины:

  • Харьковской области — 1 тыс. 150;
  • Днепропетровской области — 1 тыс. 83;
  • Львовской области — 905;
  • Донецкой области — 841;
  • Житомирской области — 791.

Госпитализировали за сутки 5 тыс. 52 человека. В настоящее время на COVID-19 в Украине болеют более 311 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса СНБО по отслеживанию ситуации с СOVID-19.

За сутки проведены 76 тыс. 335 тестирований на COVID-19.

Коронавирус за сутки унес жизни 203 больных, выздоровели — 3 тыс. 343 человека.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

  • выявлены 1 млн 644 тыс. 63 случая коронавируса;
  • выздоровели 1 млн 300 тыс. 625 больных;
  • умерли 31 тыс. 954 больных.

Коронавирус в Украине, инфографика: Максим Степанов

Коронавирус в Украине, инфографика: СНБО


Коронавирус в Украине, инфографика: СНБО

Напомним, 27 марта в Украине уменьшилось количество областей, которые находятся в «красной» карантинной зоне.

Источник: Ракурс


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