Коронавирус в Украине за сутки унес жизни более 200 человек (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n152383-koronavirus-v-ukraine-za-sutki-unes-jizni-bolee-200-chelovek-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. За прошедшие сутки, 27 марта, зафиксированы еще 11 тыс. 932 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, среди них — 564 ребенка и 181 медработник.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.
Наибольшее количество новых случаев коронавируса обнаружено в таких регионах Украины:
- Харьковской области — 1 тыс. 150;
- Днепропетровской области — 1 тыс. 83;
- Львовской области — 905;
- Донецкой области — 841;
- Житомирской области — 791.
Госпитализировали за сутки 5 тыс. 52 человека. В настоящее время на COVID-19 в Украине болеют более 311 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные сервиса СНБО по отслеживанию ситуации с СOVID-19.
За сутки проведены 76 тыс. 335 тестирований на COVID-19.
Коронавирус за сутки унес жизни 203 больных, выздоровели — 3 тыс. 343 человека.
За все время эпидемии коронавируса в Украине:
- выявлены 1 млн 644 тыс. 63 случая коронавируса;
- выздоровели 1 млн 300 тыс. 625 больных;
- умерли 31 тыс. 954 больных.
Напомним, 27 марта в Украине уменьшилось количество областей, которые находятся в «красной» карантинной зоне.