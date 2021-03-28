Во время акции протеста в Мьянме, фото: «Википедия»

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В Мьянме, где продолжаются акции протеста, спровоцированные военным переворотом, который произошел в прошлом месяце, силы безопасности страны в течение субботы, 27 марта, убили 114 митингующих.

Это самый кровавый день за время протестных акций, сообщает агентство Reuters.

В целом количество мирных жителей, погибших после переворота, уже превысило 440 человек — до этого за почти два месяца в целом погибли 328 гражданских.

27 марта меньшей мере 40 человек, среди которых 13-летняя девочка, были убиты во втором по величине городе страны Мандалае, еще 27 человек — в самом крупном городе и бывшей столице Мьянмы Янгоне.

Действия военных в Мьянме уже осудили в совместном заявлении руководители оборонных ведомств США, Австралии, Канады, Германии, Греции, Италии, Японии, Дании, Нидерландов, Новой Зеландии, Южной Кореи и Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны США.

Мы осуждаем применение летальной силы против безоружных людей вооруженными силами Мьянмы и связанными с ними службами безопасности, — говорится в заявлении. — Профессиональные военные придерживаются международных стандартов поведения и отвечают за защиту, а не причинение вреда людям, которым они служат.



Переворот в Мьянме военные устроили 1 февраля, арестовав президента, а также ряд чиновников, которых они обвинили в фальсификации выборов, проведенных 8 ноября 2020 года.

В стране было введено чрезвычайное положение. Военные обещают передать власть после новых выборов.