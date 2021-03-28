Під час акції протесту у М’янмі, фото: «Вікіпедія»

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Ракурс

У М’янмі, де тривають протестні акції, спровоковані військовим переворотом, який відбувся минулого місяця, сили безпеки країни впродовж суботи, 27 березня, убили 114 мітингувальників.

Це найкривавіший день за час протестних акцій, повідомляє агентство Reuters.

Загалом кількість мирних жителів, які загинули після перевороту, вже перевищила 440 осіб, тобто — до цього за майже два місяці загалом загинули 328 цивільних.

27 березня щонайменше 40 осіб, серед яких 13-річна дівчинка, були вбиті в другому за розмірами місті країни Мандалаї, ще 27 осіб — у найбільшому місті та колишній столиці М’янми Янгоні.

Дії військових у М’янмі вже засудили у спільній заяві керівники оборонних відомств США, Австралії, Канади, Німеччини, Греції, Італії, Японії, Данії, Нідерландів, Нової Зеландії, Південної Кореї та Великої Британії. Про це повідомляє прес-служба Міноборони США.

Ми засуджуємо застосування летальної сили проти беззбройних людей збройними силами М’янми та пов’язаними з ними службами безпеки, — йдеться у заяві. — Професійні військові дотримуються міжнародних стандартів поведінки і відповідають за захист, а не заподіяння шкоди людям, яким вони служать.



Переворот у М’янмі військові влаштували 1 лютого, заарештувавши президента, а також низку чиновників, яких вони звинуватили у фальсифікації виборів, котрі відбулися 8 листопада 2020 року.

У країні було запроваджено надзвичайний стан. Військові обіцяють передати владу після нових виборів.