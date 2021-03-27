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Ракурс
Карантин в Украине. Фото: pravda.com

Минздрав передумал — в «красной» зоне теперь десять регионов (ИНФОГРАФИКА)

27 мар 2021, 17:12
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Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. Министерство здравоохранения уже второй раз за 27 марта обновило зоны карантина.

«Красная» зона карантина сократилась до десяти областей, утром в ней находилось 13 регионов. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

В новом перечне из списка «красных» зон исчезли Ровенская, Черкасская и Черниговская области. Они теперь отнесены в «оранжевую» зону.

Таким образом в «красной» зоне карантина находятся Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.

При этом в «оранжевой» зоне находятся Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Ровенская, Черкасская, Черниговская и Хмельницкая области.


Единственным регионом, который находится в «желтой» зоне, остается Херсонская область.

Напомним, в Министерстве здравоохранения заявили, что локдаун в Украине могут ввести, если большое количество областей перейдут в «красную» карантинную зону. Условием является 50−70% регионов, которые максимально усилили ограничения.

Источник: Ракурс


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