Обстрел под Шумами – стали известны имена еще двух погибших военных

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Ракурс

Война на Донбассе унесла жизни еще четырех бойцов ВСУ — 26 марта возле населенного пункта Шумы Донецкой области боевики обстреляли позиции украинской армии.

Один из погибших — 47-летний боец ​​10-й отдельной горно-штурмовой бригады Сергей Барнич. По данным главы Союза ветеранов АТО Калушского района Александра Соколовского, погибший воин проживал в Калуше под Ивано-Франковском.

В то же время на Ровенщине Дубровицкий горсовет сообщил, что в результате обстрела под Шумами погиб 27-летний Максим Абрамович.

Дубровицкая община с большой болью восприняла печальную весть: на востоке погиб боец ​​из Дубровицы Максим Абрамович. Умный, искренний, ответственный, неравнодушный патриот Украины, — сказано в сообщении.

Отмечается, что воин с 2017 по 2020 год защищал Украину на Донбассе. В декабре 2020 года он снова пополнил ряды ВСУ.

Напомним, что 26 марта вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций Вооруженных сил Украины. В результате обстрела четверо бойцов ВСУ погибли, двое получили ранения.

Одним из погибших стал подполковник Вооруженных сил Украины Сергей Коваль, имени четвертого погибшего пока не сообщают.