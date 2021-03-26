На Донбассе 26 марта погибли четверо украинских военных, фото: Михаил Поситко

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Ракурс

Обстрел, совершенный сегодня, 26 марта, российско-террористическими войсками в районе населенного пункта Шумы Донецкой области, унес жизни четырех украинских военных.

Один из погибших — подполковник Сергей Коваль. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил мэр Каменец-Подольского Михаил Поситко.

Сегодня в результате обстрела в районе поселка Шумы на Донбассе погибли четыре украинца, среди которых каменчанин — подполковник Сергей Коваль, — отметил Поситко.

Отмечается, что Коваль был командиром отряда поиска и обезвреживания самодельных взрывных устройств Центра разминирования Сил поддержки ВСУ.

Он родился в 1977 году в селе Рихта, участвовал в миротворческих операциях. У погибшего остались четырехлетняя дочь и 17-летний сын.

Пресс-служба военной части А2641 сообщает, что Коваль — выпускник Каменец-Подольского военно-инженерного института.

С начала российско-украинской войны — участник АТО/ООС. Неоднократно награждался ведомственными наградами, — отмечается в сообщении.



Напомним, на гибель украинских военных отреагировал президент Владимир Зеленский. Он призвал лидеров «нормандской четверки» сделать все возможное для сохранения режима прекращения огня.