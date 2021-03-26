Семен Семенченко, фото: РИА «Новости»

https://racurs.ua/n152353-meru-presecheniya-semenu-semenchenko-izbral-sud-video.html

Ракурс

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения экс-нардепу Семену Семенченко, подозреваемому в причастности к созданию незаконного вооруженного формирования.

Об этом Семенченко сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Иду за решетку, — отметил Семенченко.

Семенченко подчеркнул, что не признает себя виновным и заявил, что его хотели взять на поруки «масса людей».

Все это провокация спецслужб Российской Федерации, которая хочет прекратить деятельность компании, которая боролась с ППК «Вагнер» за рубежом. Она хочет, чтобы добровольцы были оклеветаны и находились за решеткой, — заявил он.

Семенченко заверил, что все оружие, которое правоохранительные органы демонстрировали как изъятое у его соратников, на самом деле не имеет к ним отношения и его нашли в лесу в нескольких десятках метров от места расположения их лагеря.

Я ни в чем не виноват, мои товарищи ни в чем не виноваты. Все, что происходит сейчас — это спецоперация Российской Федерации, — заявил Семенченко.

Семенченко арестован на два месяца — до 24 мая, без права внесения залога, сообщает издание «Ґрати».

Защита экс-нардепа заявила, что планирует обжаловать это решение суда.

Напомним, вчера, 25 марта, СБУ обнародовала переписку фигурантов дела о частной военной компании Семенченко.