Семен Семенченко, фото: РІА «Новости»

https://racurs.ua/ua/n152353-zapobijnyy-zahid-semenu-semenchenku-obrav-sud-video.html

Ракурс

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід екс-нардепу Семену Семенченку, якого підозрюють у причетності до створення незаконного збройного формування.

Про це Семенченко повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Йду за ґрати, — зазначив Семенченко.

Семенченко наголосив, що не визнає себе винним і заявив, що його хотіли взяти на поруки «маса людей».

Все це провокація спецслужб Російської Федерації, яка хоче припинити діяльність компанії, яка боролася з ПВК «Вагнер» за кордоном. Вона хоче, щоб добровольці були оббрехані та перебували за ґратами, — заявив він.

Семенченко запевнив, що вся зброя, яку правоохоронні органи демонстрували як вилучену в його соратників, насправді не має до них стосунків і її відкопали в лісі за кілька десятків метрів від місця розташування їхнього табору.

Я ні в чому не винен, мої товариші ні в чому не винні. Все, що відбувається зараз — це спецоперація Російської Федерації, — заявив Семенченко.

Семенченка заарештовано на два місяці — до 24 травня, без права внесення застави, повідомляє видання «Ґрати».

Захист екс-нардепа заявив, що планує оскаржити це рішення суду.

Нагадаємо, вчора, 25 березня, СБУ оприлюднила листування фігурантів справи про приватну військову компанію Семенченка.