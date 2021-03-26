Запобіжний захід Семену Семенченку обрав суд (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n152353-zapobijnyy-zahid-semenu-semenchenku-obrav-sud-video.htmlРакурс
Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід екс-нардепу Семену Семенченку, якого підозрюють у причетності до створення незаконного збройного формування.
Про це Семенченко повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.
Йду за ґрати, — зазначив Семенченко.
Семенченко наголосив, що не визнає себе винним і заявив, що його хотіли взяти на поруки «маса людей».
Все це провокація спецслужб Російської Федерації, яка хоче припинити діяльність компанії, яка боролася з ПВК «Вагнер» за кордоном. Вона хоче, щоб добровольці були оббрехані та перебували за ґратами, — заявив він.
Семенченко запевнив, що вся зброя, яку правоохоронні органи демонстрували як вилучену в його соратників, насправді не має до них стосунків і її відкопали в лісі за кілька десятків метрів від місця розташування їхнього табору.
Я ні в чому не винен, мої товариші ні в чому не винні. Все, що відбувається зараз — це спецоперація Російської Федерації, — заявив Семенченко.
Семенченка заарештовано на два місяці — до 24 травня, без права внесення застави, повідомляє видання «Ґрати».
Захист екс-нардепа заявив, що планує оскаржити це рішення суду.
Нагадаємо, вчора, 25 березня, СБУ оприлюднила листування фігурантів справи про приватну військову компанію Семенченка.