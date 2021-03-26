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Ракурс
Владимир Зеленский, фото: Офис президента

Зеленский отреагировал на гибель военных на Донбассе

26 мар 2021, 22:22
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Владимир Зеленский, президент Украины отреагировал на гибель сегодня, 26 марта, четырех украинских военных в Донбассе.

Соответствующее сообщение опубликовано на странице Зеленского в Твиттере.

Призываю всех лидеров «нормандской четверки» и партнеров сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, — подчеркнул Зеленский.

Также он выразил сожаление в связи с гибелью четырех защитников Украины.

По моему поручению Главнокомандующий Вооруженных сил Украины немедленно вылетел на место происшествия для всестороннего выяснения всех обстоятельств дела, — отметил Зеленский на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Отмечается, что представителям Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) поручено инициировать безотлагательное проведение внеочередного заседания безопасностной подгруппы, а также срочно обсудить этот вопрос на уровне советников лидеров Нормандского формата.


В ближайшее время я проведу разговоры со всеми лидерами «нормандской четверки», — добавил Зеленский.

Напомним, украинская сторона в ТКГ девять раз пыталась через ОБСЕ остановить сегодняшний обстрел боевиками позиций украинских военных.

Источник: Ракурс


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