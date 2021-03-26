Во время резонансного эфира на «1+1», скриншот видео

https://racurs.ua/n152351-dveri-ofisa-zelenskogo-na-1-1-u-ermaka-sprashivaut-kto-ih-demontiroval-dokument.html

Ракурс

Двери Офиса президента, пострадавших в результате митинга на Банковой 20 марта, недавно были продемонстрированы в эфире телеканала «1+1» заместителем министра внутренних дел Антоном Геращенко.

Член фракции «Европейской солидарности» Владимир Арьев направил главе Офиса президента Андрею Ермаку депутатское обращение с просьбой разъяснить обстоятельства этих «гастролей». Об этом Арьев сообщил на своей странице в Фейсбуке.

Нардеп просит разъяснить следующие обстоятельства:

какая организация или физическое лицо осуществляло их демонтаж и перевозку;

какой была стоимость соответствующих работ;

каким образом за них произведена оплата;

вернули ли эти двери назад и где они сейчас находятся.

Также Арьев просит предоставить «копию актов приема-передачи и договора ответственного хранения дверей здания Офиса президента Украины на период изъятия и вывоза их с охраняемой территории».

Ответ опубликую, — пообещал Арьев.



Напомним, пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель недавно заявила, что двери здания Офиса президента одолжили телеканалу «1+1» на один вечер.