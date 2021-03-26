Двери офиса Зеленского и «собрание комсомольцев» на «1+1» повеселили соцсети

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Двери Офиса президента Владимира Зеленского появились как декорация в телеэфире канала «1+1» во время программы «Право на власть». Помимо разрисованных дверей с Банковой пользователи соцсетей живо отреагировали на тему обсуждения в ток-шоу — о последствиях акции протеста у Офиса президента 20 марта, когда были разрисованы стены здания и разбито стекло входных дверей ОП.

Было бы честно, чтобы на ток-шоу «Право на власть» рядом с дверью ОП стояли двери из Кагарлицкого отделения полиции (где силовики Авакова всю ночь насиловали женщину), двери из кабинетов переяславских правоохранителей Авакова (которые пьяными застрелили пятилетнего Кирилла Тлявова), двери из кабинета Татарова (который помог украсть 81 млн грн на жилье для нацгвардейцев), двери элитной квартиры сына Авакова за 1 млн долл. (который причастен к краже 14 млн грн на закупках рюкзаков для участников АТО), — напомнили в Центре противодействия коррупции.

Рейдеры с оборотнями в погонах ежемесячно захватывают предприятия, на востоке ежедневно убивают нескольких людей, громят жилые дома, больных нечем лечить в больницах, а здесь некоторые глупостью занимаются — двери Офиса президента в студию принесли! Более важной работы нет в стране. Все сделано? Осталось прорекламировать поломанные двери офиса, — возмущаются пользователи соцсетей.

Уличный протест — это не свадьба, где тамада говорит, когда тещи ноги мыть, а когда водку пить, — отмечает участник акции протеста под Офисом президента Роман Синицын. Он также не исключил дальнейшей радикализации протестов, поскольку люди, по его мнению, «разъярены несправедливостью и отсутствием реакции власти».

Чьим ресурсом и на какие средства в студию «1+1» были доставлены двери ОП. Кто это оплатил? Потрачены ли на это деньги налогоплательщиков? Сколько?, — спрашивает в Фейсбук Антон Ходза.

Отметим, что ряд пользователей неблагосклонно относится к акту вандализма, связанного с обрисовыванием стен Банковой. Однако большинство заявляют о необходимости привлечь нарушителей закона к «исправительным» работам по очистке Офиса президента. Ряд пользователей заявили, что семь лет заключения за хулиганство — это слишком большой срок, учитывая тот факт, что в Украине преступники избегают наказания в резонансных делах.