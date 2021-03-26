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Ракурс
Крым. Фото: Istock

Как украинцы относятся к возвращению Крыма, рассказали социологи

26 мар 2021, 12:21
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Крым должен вернуться в состав Украины — такое мнение высказало большинство украинцев в ходе социологического опроса, проведенного группой «Рейтинг».

68% опрошенных считают, что Украина должна использовать все возможности для возвращения Крыма в состав нашего государства. Об этом говорится в результатах опроса.

В то же время 21% респондентов считает, что Украине следует смириться с переходом полуострова Крым под контроль России. Отметим, что с 2014 года постепенно растет количество тех, кто выступает за возвращение Крыма в состав Украины.


Сообщается, что 45% украинцев поддерживают инициативу восстановления подачи воды во временно оккупированный Крым, а 48% — не поддерживают. 71% респондентов ответили социологам, что считают Россию агрессором по отношению к Украине, а 22% — противоположного мнения. Последних больше среди жителей восточного региона, избирателей партий Шария, Евгения Мураева «Наши» и «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Напомним, ранее мы сообщали, что воду для временно оккупированного Крыма страна-агрессор планирует добывать, буря скважины на дне Азовского моря. Соответствующие работы планируют начать в апреле.

Источник: Ракурс


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