Как украинцы относятся к возвращению Крыма, рассказали социологи

Крым. Фото: Istock

https://racurs.ua/n152318-kak-ukraincy-otnosyatsya-k-vozvrascheniu-kryma-rasskazali-sociologi.html

Ракурс

Крым должен вернуться в состав Украины — такое мнение высказало большинство украинцев в ходе социологического опроса, проведенного группой «Рейтинг».

68% опрошенных считают, что Украина должна использовать все возможности для возвращения Крыма в состав нашего государства. Об этом говорится в результатах опроса.

В то же время 21% респондентов считает, что Украине следует смириться с переходом полуострова Крым под контроль России. Отметим, что с 2014 года постепенно растет количество тех, кто выступает за возвращение Крыма в состав Украины.

Сообщается, что 45% украинцев поддерживают инициативу восстановления подачи воды во временно оккупированный Крым, а 48% — не поддерживают. 71% респондентов ответили социологам, что считают Россию агрессором по отношению к Украине, а 22% — противоположного мнения. Последних больше среди жителей восточного региона, избирателей партий Шария, Евгения Мураева «Наши» и «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Напомним, ранее мы сообщали, что воду для временно оккупированного Крыма страна-агрессор планирует добывать, буря скважины на дне Азовского моря. Соответствующие работы планируют начать в апреле.