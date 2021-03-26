Як українці ставляться до повернення Криму, розповіли соціологи

Крим. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n152318-yak-ukrayinci-stavlyatsya-do-povernennya-krymu-rozpovily-sociology.html

Ракурс

Крим має повернутися до складу України — таку думку висловила більшість українців під час соціологічного опитування, проведеного групою «Рейтинг».

68% опитаних вважають, що Україна мусить використовувати всі можливості для повернення Криму до складу нашої держави. Про це йдеться в результатах опитування.

Натомість 21% респондентів вважають, що Україні варто змиритися з переходом півострова Крим під контроль Росії. Зауважимо, що з 2014 року поступово зростає кількість тих, хто виступає за повернення Криму до складу України.

Повідомляється, що 45% українців підтримують ініціативу відновлення подачі води до тимчасово окупованого Криму, а 48% — не підтримують. 71% респондентів відповіли соціологам, що вважають Росію агресором щодо України, а 22% — протилежної думки. Найбільше останніх серед мешканців східного регіону, виборців партій Шарія, Євгена Мураєва «Наші» та «Опозиційної платформи — За життя».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що воду для тимчасово окупованого Криму країна-агресор добуватиме, бурячи свердловини на дні Азовського моря. Відповідні роботи планують розпочати у квітні.