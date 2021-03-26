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Ракурс
Крим. Фото: Istock

Як українці ставляться до повернення Криму, розповіли соціологи

26 бер 2021, 12:21
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Крим має повернутися до складу України — таку думку висловила більшість українців під час соціологічного опитування, проведеного групою «Рейтинг».

68% опитаних вважають, що Україна мусить використовувати всі можливості для повернення Криму до складу нашої держави. Про це йдеться в результатах опитування.

Натомість 21% респондентів вважають, що Україні варто змиритися з переходом півострова Крим під контроль Росії. Зауважимо, що з 2014 року поступово зростає кількість тих, хто виступає за повернення Криму до складу України.


Повідомляється, що 45% українців підтримують ініціативу відновлення подачі води до тимчасово окупованого Криму, а 48% — не підтримують. 71% респондентів відповіли соціологам, що вважають Росію агресором щодо України, а 22% — протилежної думки. Найбільше останніх серед мешканців східного регіону, виборців партій Шарія, Євгена Мураєва «Наші» та «Опозиційної платформи — За життя».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що воду для тимчасово окупованого Криму країна-агресор добуватиме, бурячи свердловини на дні Азовського моря. Відповідні роботи планують розпочати у квітні.

Джерело: Ракурс


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