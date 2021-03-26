Україна сплатить підозрюваній у сепаратизмі комуністці з Харкова 19 тис. євро — рішення ЄСПЛ

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Алла Александровська, колишня комуністка з Харкова, виграла справу в України у Європейському суді з прав людини.

Держава сплатить жінці, яку підозрювали у сепаратизмі, понад 19 тис. євро. ЄСПЛ постановив, що 72-річну комуністку арештували незаконно. Суд назвав приниженням те, що 72-жінку утримували в металевій клітці.

ЄСПЛ ухвалив рішення 25 березня. Александровська отримає 19 тис. 163 євро компенсації. У цю суму включено 3 тис. витрат на адвокатів і 563 євро інших витрат.

Адвокат Александровської Олександр Шадрін написав на своїй сторінці у Фейсбук, що ЄСПЛ визнав незаконним і необґрунтованим затримання його клієнтки у День Конституції в 2016 році, чотиримісячний арешт і тримання в металевій клітці під час судових засідань.

28 червня 2016 року Аллу Александровську затримали після проведеного у неї обшуку. Їй інкримінували злочини, що кваліфікуються за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність України) та ст. 369 (хабар посадовій особі) КК України. Депутатка брала активну участь у проросійських мітингах у Харкові у 2014 році.

Йшлося і про хабар у 9 тис. дол. меру міста Южний Харківської області за сприяння в прийнятті міськрадою звернень до парламенту і до президента України щодо змін до Конституції щодо федералізації.

30 червня 2016 року суд призначив утримання 67-річної Александровської в СІЗО. 2 вересня 2016 року Європейський суд з прав людини відреагував на скаргу захисту на умови утримання в СІЗО для Александровської, яка страждає на захворювання серця, і подав пріоритетний запит до уряду України.

Згодом райсуд Харкова змінив запобіжний захід для Александровської: з СІЗО її перевели під цілодобовий домашній арешт з браслетом, а пізніше — на нічний арешт.

9 травня 2018 року Александровська очолила колону демонстрантів, переважно, людей похилого віку, на покладанні квітів на Меморіалі слави в Харкові. За словами Шадріна, призначений Александровській термін утримання під домашнім арештом закінчився, а новий не обрали.