Смертельний торнадо в США забрав життя п'ятьох людей. Фото: CNN

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Торнадо в США зруйнував понад 60 будинків, під час негоди загинуло п’ятеро людей. Жертвами стали мешканці штату Алабама.

25 березня сильний вітер повалив дерева і зруйнував будинки місцевих жителів, пише CNN.

Крім того, повалені дерева заблокували дороги й рух по вулицях, пошкоджені опори інженерних мереж.

Рятувальники та влада організувала притулки для людей, які постраждали через стихію. Також тривають пошуково-рятувальні роботи.

За даними USA Today, понад 50 тис. людей лишилися без електроенергії у двох штатах.

При цьому мешканців від східної Кароліни до південної Джорджії попередили, що кілька сильних штормів можуть виникнути й сьогодні.

Смерчі вночі можуть бути особливо небезпечними, оскільки вони швидко рухаються і їх важко розгледіти, — попередили в Національній службі погоди США.

Раніше ми повідомляли, що американці в штаті Монтана спостерігали танець «снігового диявола». Снігові торнадо виникають при певних погодних умовах, коли різкі пориви вітру збивають сухий сніг, утворюючи вихор.