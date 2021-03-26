Смертельный торнадо в США унес жизни пяти человек. Фото: CNN

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Торнадо в США разрушил больше 60 домов, во время непогоды погибли пять человек. Жертвами стали жители штата Алабама.

25 марта сильный ветер повалил деревья и разрушил дома местных жителей, пишет CNN.

Кроме того, поваленные деревья заблокировали дороги и движенье по улицам, повреждены опоры инженерных сетей.

Спасатели и власти организовали убежища для людей, пострадавших в результате стихии. Также продолжаются поисково-спасательные работы.

По данным USA Today, больше 50 тыс. человек остались без электроэнергии в двух штатах.

При этом жителей от восточной Каролины до южной Джорджии предупредили, что несколько сильных штормов могут произойти и сегодня.

Смерчи ночью могут быть особенно опасными, поскольку они быстро двигаются, и их трудно разглядеть, — предупредили в Национальной службе погоды США.

Ранее мы сообщали, что американцы в штате Монтана наблюдали танец «снежного дьявола». Снежные торнадо возникают при определенных погодных условиях, когда резкие порывы ветра сбивают сухой снег, образуя вихрь.