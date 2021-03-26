Смертельный торнадо в США унес жизни пяти человек (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n152316-smertelnyy-tornado-v-ssha-unes-jizni-pyati-chelovek-foto-video.htmlРакурс
Торнадо в США разрушил больше 60 домов, во время непогоды погибли пять человек. Жертвами стали жители штата Алабама.
25 марта сильный ветер повалил деревья и разрушил дома местных жителей, пишет CNN.
Кроме того, поваленные деревья заблокировали дороги и движенье по улицам, повреждены опоры инженерных сетей.
Спасатели и власти организовали убежища для людей, пострадавших в результате стихии. Также продолжаются поисково-спасательные работы.
По данным USA Today, больше 50 тыс. человек остались без электроэнергии в двух штатах.
При этом жителей от восточной Каролины до южной Джорджии предупредили, что несколько сильных штормов могут произойти и сегодня.
Смерчи ночью могут быть особенно опасными, поскольку они быстро двигаются, и их трудно разглядеть, — предупредили в Национальной службе погоды США.
Ранее мы сообщали, что американцы в штате Монтана наблюдали танец «снежного дьявола». Снежные торнадо возникают при определенных погодных условиях, когда резкие порывы ветра сбивают сухой снег, образуя вихрь.