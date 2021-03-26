«Слуги» просели, «ЕС» наращивает электорат — новый рейтинг партийhttps://racurs.ua/n152315-slugi-proseli-es-naraschivaet-elektorat-novyy-reyting-partiy.htmlРакурс
Рейтинг партий обновили социологи. В парламентском рейтинге продолжает лидировать президентская партия «Слуга народа». За нее готовы отдать свои голоса 20,8% избирателей среди тех, кто определился и намерен проголосовать.
Политсила Зеленского потеряла 3% голосов избирателей по сравнению с прошлым опросом. Об этом говорится в результатах опроса социологической группы «Рейтинг».
В то же время за партию «Европейская солидарность» готовы отдать свои голоса 15% респондентов. Тройку лидеров замыкает партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» с 14,8% избирателей.
Между другими партиями голоса избирателей распределились следующим образом:
- «Батькивщина» — 12,4%;
- «Сила и честь» — 5,0%;
- «Украинская стратегия Гройсмана» — 5,0%;
- Радикальная партия — 4,6%;
- «Голос» — 3,5%;
- «УДАР» — 3,2%;
- партия «Наши» — 3,1%;
- партия Шария — 2,9%;
- «Свобода» — 2,9%;
- «За будущее» — 2,4%;
- «Народный фронт» — 2,0%.
Опрос проводился 23−24 марта среди населения Украины в возрасте от 18 лет на всех территориях Украины, кроме временно оккупированных. Опрос проводился методом САТІ среди 2 тыс. 500 респондентов на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2,0%.
Напомним, ранее мы сообщали, что рейтинг партий подтвердил лидерство президентской партии «Слуга народа». Если выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, за «слуг» отдали бы свои голоса 18% опрошенных или 26,5% среди тех, кто определился и возьмет участие в голосовании. На втором месте электоральных предпочтений оказалась партия экс-президента Петра Порошенко — «Европейская солидарность».