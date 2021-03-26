Рейтинг партий. Фото: IStock

https://racurs.ua/n152315-slugi-proseli-es-naraschivaet-elektorat-novyy-reyting-partiy.html

Ракурс

Рейтинг партий обновили социологи. В парламентском рейтинге продолжает лидировать президентская партия «Слуга народа». За нее готовы отдать свои голоса 20,8% избирателей среди тех, кто определился и намерен проголосовать.

Политсила Зеленского потеряла 3% голосов избирателей по сравнению с прошлым опросом. Об этом говорится в результатах опроса социологической группы «Рейтинг».

В то же время за партию «Европейская солидарность» готовы отдать свои голоса 15% респондентов. Тройку лидеров замыкает партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» с 14,8% избирателей.

Между другими партиями голоса избирателей распределились следующим образом:

«Батькивщина» — 12,4%;

«Сила и честь» — 5,0%;

«Украинская стратегия Гройсмана» — 5,0%;

Радикальная партия — 4,6%;

«Голос» — 3,5%;

«УДАР» — 3,2%;

партия «Наши» — 3,1%;

партия Шария — 2,9%;

«Свобода» — 2,9%;

«За будущее» — 2,4%;

«Народный фронт» — 2,0%.

Опрос проводился 23−24 марта среди населения Украины в возрасте от 18 лет на всех территориях Украины, кроме временно оккупированных. Опрос проводился методом САТІ среди 2 тыс. 500 респондентов на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2,0%.

Напомним, ранее мы сообщали, что рейтинг партий подтвердил лидерство президентской партии «Слуга народа». Если выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, за «слуг» отдали бы свои голоса 18% опрошенных или 26,5% среди тех, кто определился и возьмет участие в голосовании. На втором месте электоральных предпочтений оказалась партия экс-президента Петра Порошенко — «Европейская солидарность».