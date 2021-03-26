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Ракурс
Рейтинг партий. Фото: IStock

«Слуги» просели, «ЕС» наращивает электорат — новый рейтинг партий

26 мар 2021, 11:51
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Рейтинг партий обновили социологи. В парламентском рейтинге продолжает лидировать президентская партия «Слуга народа». За нее готовы отдать свои голоса 20,8% избирателей среди тех, кто определился и намерен проголосовать.

Политсила Зеленского потеряла 3% голосов избирателей по сравнению с прошлым опросом. Об этом говорится в результатах опроса социологической группы «Рейтинг».

В то же время за партию «Европейская солидарность» готовы отдать свои голоса 15% респондентов. Тройку лидеров замыкает партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» с 14,8% избирателей.

Между другими партиями голоса избирателей распределились следующим образом:


  • «Батькивщина» — 12,4%;
  • «Сила и честь» — 5,0%;
  • «Украинская стратегия Гройсмана» — 5,0%;
  • Радикальная партия — 4,6%;
  • «Голос» — 3,5%;
  • «УДАР» — 3,2%;
  • партия «Наши» — 3,1%;
  • партия Шария — 2,9%;
  • «Свобода» — 2,9%;
  • «За будущее» — 2,4%;
  • «Народный фронт» — 2,0%.

Опрос проводился 23−24 марта среди населения Украины в возрасте от 18 лет на всех территориях Украины, кроме временно оккупированных. Опрос проводился методом САТІ среди 2 тыс. 500 респондентов на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2,0%.

Напомним, ранее мы сообщали, что рейтинг партий подтвердил лидерство президентской партии «Слуга народа». Если выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, за «слуг» отдали бы свои голоса 18% опрошенных или 26,5% среди тех, кто определился и возьмет участие в голосовании. На втором месте электоральных предпочтений оказалась партия экс-президента Петра Порошенко — «Европейская солидарность».

Источник: Ракурс


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