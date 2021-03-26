«Слуги» просіли, «ЄС» нарощує електорат — новий рейтинг партійhttps://racurs.ua/ua/n152315-slugy-prosily-ies-naroschuie-elektorat-novyy-reytyng-partiy.htmlРакурс
Рейтинг партій оновили соціологи. У парламентському рейтингу продовжує лідирувати президентська партія «Слуга народу». За неї готові віддати свої голоси 20,8% виборців серед тих, хто визначився й має намір проголосувати.
Політсила Зеленського втратила 3% голосів виборців у порівнянні з минулим опитуванням. Про це йдеться в результатах опитування соціологічної групи «Рейтинг».
Натомість за партію «Європейська солідарність» готові віддати свої голоси 15% респондентів. Трійку лідерів замикає партія «Опозиційна платформа — За життя» з 14,8% виборців.
Між іншими партіями голоси виборців розподілилися у такий спосіб:
- «Батьківщина» — 12,4%;
- «Сила і честь» — 5,0%;
- «Українська стратегія Гройсмана» — 5,0%;
- Радикальна партія — 4,6%;
- «Голос» — 3,5%;
- «УДАР» — 3,2%;
- партія «Наші» — 3,1%;
- партія Шарія — 2,9%;
- «Свобода» — 2,9%;
- «За майбутнє" — 2,4%;
- «Народний фронт» — 2,0%.
Опитування проводилося 23−24 березня серед населення України віком від 18 років на всіх територіях України, крім тимчасово окупованих. Опитування проводилося методом САТІ серед 2 тис. 500 респондентів на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження складає не більше 2,0%.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що рейтинг партій підтвердив лідерство президентської партії «Слуга народу». Якщо вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом, за «слуг» віддали б свої голоси 18% опитуваних або 26,5% серед тих, хто визначився та візьме участь у голосуванні. На другому місці електоральних вподобань опинилася партія екс-президента Петра Порошенка — «Європейська солідарність».