Рейтинг партій. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n152315-slugy-prosily-ies-naroschuie-elektorat-novyy-reytyng-partiy.html

Ракурс

Рейтинг партій оновили соціологи. У парламентському рейтингу продовжує лідирувати президентська партія «Слуга народу». За неї готові віддати свої голоси 20,8% виборців серед тих, хто визначився й має намір проголосувати.

Політсила Зеленського втратила 3% голосів виборців у порівнянні з минулим опитуванням. Про це йдеться в результатах опитування соціологічної групи «Рейтинг».

Натомість за партію «Європейська солідарність» готові віддати свої голоси 15% респондентів. Трійку лідерів замикає партія «Опозиційна платформа — За життя» з 14,8% виборців.

Між іншими партіями голоси виборців розподілилися у такий спосіб:

«Батьківщина» — 12,4%;

«Сила і честь» — 5,0%;

«Українська стратегія Гройсмана» — 5,0%;

Радикальна партія — 4,6%;

«Голос» — 3,5%;

«УДАР» — 3,2%;

партія «Наші» — 3,1%;

партія Шарія — 2,9%;

«Свобода» — 2,9%;

«За майбутнє" — 2,4%;

«Народний фронт» — 2,0%.

Опитування проводилося 23−24 березня серед населення України віком від 18 років на всіх територіях України, крім тимчасово окупованих. Опитування проводилося методом САТІ серед 2 тис. 500 респондентів на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження складає не більше 2,0%.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що рейтинг партій підтвердив лідерство президентської партії «Слуга народу». Якщо вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом, за «слуг» віддали б свої голоси 18% опитуваних або 26,5% серед тих, хто визначився та візьме участь у голосуванні. На другому місці електоральних вподобань опинилася партія екс-президента Петра Порошенка — «Європейська солідарність».