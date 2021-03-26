Рейтинг Зеленського в березні зріс на 2%

https://racurs.ua/ua/n152314-reytyng-zelenskogo-v-berezni-zris-na-2-infografika.html

Ракурс

Рейтинг Володимира Зеленського у березні 2021 року зріс на 2%. Якби президентські вибори відбувалися б найближчим часом, найбільше голосів отримав би чинний глава держави — 24,7%.

На початку березня він мав підтримку 22,5% українців, які визначилися і прийшли на голосування.

Дані опитування соціологічної групи «Рейтинг» свідчать, що за Зеленським розташувалися у таблиці рейтингу Петро Порошенко (13,9%, падіння рейтингу на 0,7%) та Юрій Бойко (12,6%, зростання на 0,8%).

За Юлію Тимошенко проголосували б 11,8% опитаних (на початку березня — 11,6%).

Ігоря Смешка підтримують 7,7%, Володимира Гройсмана — 6,6%, Дмитра Разумкова — 3,8%.

«Рейтинг» провів опитування 23−24 березня. Компанія опитала 2,5 тис. осіб по телефону. Помилка репрезентативності дослідження склала не більше 2,0%. «Рейтинг» не повідомив замовника свого опитування.