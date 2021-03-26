Рейтинг Зеленского в марте вырос на 2%

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Ракурс

Рейтинг Владимира Зеленского в марте 2021 года вырос на 2%. Если бы президентские выборы проходили в ближайшее время, больше всего голосов получил бы действующий глава государства — 24,7%.

В начале марта он имел поддержку 22,5% украинцев, которые определились и пришли бы на голосование.

Данные опроса социологической группы «Рейтинг» свидетельствуют, что за Зеленским расположились в таблице рейтинга Петр Порошенко (13,9%, падение рейтинга на 0,7%) и Юрий Бойко (12,6%, рост на 0,8%).

За Юлию Тимошенко проголосовали бы 11,8% опрошенных (в начале марта — 11,6%).

Игоря Смешко поддерживают 7,7%, Владимир Гройсман — 6,6%, Дмитрия Разумкова — 3,8%.

«Рейтинг» провел опрос 23−24 марта. Компания опросила 2,5 тыс. человек по телефону. Ошибка репрезентативности исследования составила не более 2,0%. «Рейтинг» не сообщил заказчика своего опроса.

В начале марта по Зеленского проголосовали бы 22,5% граждан. Тогда социологи заявляли, что за последний месяц рейтинг президента несколько упал, поскольку в феврале его поддерживали 23,1% украинский.