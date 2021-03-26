В «красную» зону карантина рискуют попасть еще три области (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n152313-v-krasnuu-zonu-karantina-riskuut-popast-esche-tri-oblasti-infografika.htmlРакурс
Карантин в Украине усиливают в некоторых регионах из-за стремительного распространения коронавируса.
Сейчас в «красной» зоне карантина находятся 11 регионов. 26 марта Министерство здравоохранения обновило перечень карантинных зон.
Согласно новым данным, из-за превышенных показателей госпитализации в «красную» зону рискуют попасть Волынская (62,3 на 100 тыс. населения), Запорожская (61,7) и Харьковская (64,2) области.
На «красном» уровне до сих пор остаются:
- Киев;
- Житомирская область;
- Ивано-Франковская область;
- Закарпатская область;
- Киевская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Сумская область;
- Черновицкая область;
- Черкасская область.
В «желтой» зоне находится только Херсонская область, другие регионы остаются в «оранжевой» зоне карантина.
25 марта Минздрав включил Черкасскую область в «красную» зону. Однако председатель Черкасской ОГА Александр Скичко сообщил, что государственная комиссия ТЭБ и ЧС оставила Черкасщину в «оранжевой» зоне эпидемиологической опасности.
Напомним, коронавирус в Украине по данным на утро 26 марта обнаружили еще у свыше 18 тыс. человек. От осложнений болезни умерли 326 украинцев.