В «красную» зону карантина рискуют попасть еще три области. Фото: Рівне медіа

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Карантин в Украине усиливают в некоторых регионах из-за стремительного распространения коронавируса.

Сейчас в «красной» зоне карантина находятся 11 регионов. 26 марта Министерство здравоохранения обновило перечень карантинных зон.

Согласно новым данным, из-за превышенных показателей госпитализации в «красную» зону рискуют попасть Волынская (62,3 на 100 тыс. населения), Запорожская (61,7) и Харьковская (64,2) области.

На «красном» уровне до сих пор остаются:

Киев;

Житомирская область;

Ивано-Франковская область;

Закарпатская область;

Киевская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Сумская область;

Черновицкая область;

Черкасская область.

В «желтой» зоне находится только Херсонская область, другие регионы остаются в «оранжевой» зоне карантина.

25 марта Минздрав включил Черкасскую область в «красную» зону. Однако председатель Черкасской ОГА Александр Скичко сообщил, что государственная комиссия ТЭБ и ЧС оставила Черкасщину в «оранжевой» зоне эпидемиологической опасности.

Напомним, коронавирус в Украине по данным на утро 26 марта обнаружили еще у свыше 18 тыс. человек. От осложнений болезни умерли 326 украинцев.