У Ермака признали, что Рифф и Стерненко — политзаключенные

https://racurs.ua/n152311-u-ermaka-priznali-chto-riff-i-sternenko-politzakluchennye.html

Ракурс

У Андрея Ермака назвали Риффа и Стерненко политзаключенными — советник главы Офиса президента Алексей Арестович признал, что военный и музыкант Андрей Антоненко и активист Сергей Стерненко попали в СИЗО по политическим причинам.

Таким образом Арестович в эфире программы «Право на власть» прокомментировал вопрос о том, как восстановить доверие к судам.

Мы ищем выход. И выход заключается в том, что нельзя увеличивать число лиц, заключенных по политическим причинам или мотивам. Хватит Риффа (Антоненко) и Стерненко, Дугар, Кузьменко, — заявил Арестович.

Советник Ермака также утверждает, что активисты сами провоцируют насилие в отношении них.

Когда атакуют наше здание… Те, кто атакуют государство, не оставляют ему выбора, как включать насилие на насилие. Если оно не будет так поступать, то не будет государством, дальше будет Россия… Нам не оставляют другого выхода люди, которые бьют стекла… Не может полиция, правоохранительные органы не реагировать на такие вещи, — добавил Арестович.

В то же время он пообещал найти выход из сложившейся ситуации.

Напомним, Антоненко, Кузьменко и Дугарь задержали в конце 2019 года по подозрению в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

23 февраля 2021 года Приморский районный суд Одессы приговорил активиста Стерненко к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества.