У Єрмака Ріффа і Стерненка назвали політвʼязнями

https://racurs.ua/ua/n152311-u-iermaka-vyznaly-scho-riff-ta-sternenko-politv-yazni.html

Ракурс

У Андрія Єрмака Ріффа і Стерненка назвали політвʼязнями — радник голови Офісу президента Олексій Арестович визнав, що військовий і музикант Андрій Антоненко та активіст Сергій Стерненко ув’язнені за політичними причинами.

Таким чином Арестович в ефірі програми «Право на владу» прокоментував запитання щодо того, як відновити довіру до судів.

Ми шукаємо вихід. І вихід полягає в тому, що не можна збільшувати кількість осіб, увʼязнених за політичними причинами або мотивами. Вистачить Ріфа (Антоненка) та Стерненка, Дугарь, Кузьменко, — заявив Арестович.

Радник Єрмака також переконує, що активісти самі провокують насильство щодо них.

Коли атакують нашу будівлю… Ті, хто атакують державу, не залишають їй вибору, аніж включати насильство на насильство. Якщо вона не буде так вчиняти, вона не буде державою, далі буде Росія… Нам не залишають іншого виходу люди, які бʼють скло… Не може поліція, правоохоронні органи не реагувати на такі речі, — додав Арестович.

Водночас Арестович пообіцяв знайти вихід із ситуації, що склалася.

Нагадаємо, Антоненка, Кузьменко та Дугарь затримали наприкінці 2019 року за підозрою в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.

23 лютого 2021 року Приморський районний суд Одеси засудив активіста Стерненка до семи років і трьох місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна.