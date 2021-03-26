Влад Сорд — Вандал з ОП схожий на мене, Дзідзьо і тисячу інших бороданів (ВІДЕО)

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Акцію протесту під Офісом президента прокоментував ветеран війни на Донбасі, видавець і письменник Влад Сорд, який нині перебуває під цілодобовим домашнім арештом, оскільки його підозрюють у битті шибок дверей ОП на Банковій.

Чоловік, який розбивав скло, був одночасно схожий на мене, на Дзідзьо і ще на тисячу бороданів, — заявив Сорд в ефірі програми «Право на владу».

Він підтвердив, що йому загрожує до семи років тюремного ув’язнення за розбиті двері офісу Зеленського. Сорд також пояснив, чому його тримають під домашнім арештом.

Там є троє «типу свідків». Усі правоохоронці. Домашній арешт потрібен для того, аби я не вплинув на покази правоохоронців. Ось я під арештом ні на кого не впливаю, — резюмував Сорд.

Також він розповів, що його раніше судили за дезертирство, оскільки він поїхав на власне весілля. Ветеран АТО пояснив, що свого часу він написав рапорт на відпустку, щоби одружитися, але не знайшов порозуміння зі своїми командирами, рапорт не підписали, а його звинуватили у самовільному залишенні військової частини. Він за це поніс кару, але ні про що не шкодує, каже Сорд.