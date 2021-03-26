Влад Сорд — Вандал ОП похож на меня, Дзидзьо и тысячу других бородачей

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Ракурс

Акцию протеста под Офисом президента прокомментировал ветеран войны на Донбассе, издатель и писатель Влад Сорд, который сейчас находится под круглосуточным домашним арестом, поскольку его подозревают в уничтожении стекол дверей ОП на Банковой.

Человек, который разбивал стекло, был одновременно похож на меня, на Дзидзьо и еще на тысячу бородачей, — заявил Сорд в эфире программы «Право на власть».

Он подтвердил, что ему грозит до семи лет тюремного заключения за разбитые двери офиса Зеленского. Сорд также объяснил, почему его держат под домашним арестом.

Там есть три «типа свидетеля». Все правоохранители. Домашний арест нужен для того, чтобы я не повлиял на показания правоохранителей. Вот я под арестом ни на кого не влияю, — резюмировал Сорд.

Также он рассказал, что его ранее судили за дезертирство, поскольку он поехал на собственную свадьбу. Ветеран АТО пояснил, что в свое время он написал рапорт на отпуск, чтобы жениться, но не нашел понимания со своими командирами, рапорт не подписали, а его обвинили в самовольном оставлении воинской части. Он за это понес наказание, но ни о чем не жалеет, говорит Сорд.