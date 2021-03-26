Затор у Суецькому каналі. Фото: BBC

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Суецький канал, який повністю заблокований через те, що одне із суден сіло на мілину, вплинув на експорт товарів між країнами.

Наразі через затримку руху завдано збитків на 400 млн дол. Про це повідомляє BBC.

До утворення затору західним трафіком Суецького каналу щодня перевозили товарів на 5,1 млрд доларів, а східним — ще на 4,5 млрд доларів. Попри всі намагання розблокувати судно, прохід може залишатися перекритим кілька тижнів.





Проблемний контейнеровоз Ever Given зафрахтувала тайванська компанія Evergreen Marine. Його довжина дорівнює довжині чотирьох футбольних полів — це один із найбільших вантажних океанських транспортів у світі.

За даними компанії Lloyd’s List, зараз з обох боків Суецького каналу зібралося понад 160 суден, включно з 41 балкером (великим суховантажним судном) і 21 нафтовими танкерами. BIMCO, міжнародна асоціація з морських перевезень, прогнозує, що затримки будуть лише зростати.

Окрім тисяч заповнених контейнерів із товарами заблоковані також пусті, які використовується для експорту. Однак якщо Суецький канал буде заблокований ще кілька днів або навіть тижнів, це стане ударом для світових каналів постачання, які вже постраждали від епідемії коронавірусу. Наразі деякі компанії вже думають переходити на перевезення авіацією або залізницею.

Єгипетська адміністрація каналу заявляє, що робить усе для того, щоби забрати з мілини контейнеровоз — його намагаються зсунути буксирами, спеціальними суднами драгерами та важкою землерийною технікою.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що контейнеровоз тайванської компанії Evergreen Marine заблокував рух Суецьким каналом, який забезпечує короткий шлях із Європи до акваторії Індійського океану без необхідності оминати Африку. У результаті понад 100 суден застрягли в заторі. Цей корабель, довжиною 400 м та шириною 59 м, є одним із найбільших контейнеровозів.