Пробка в Суэцком канале. Фото: BBC

https://racurs.ua/n152310-probka-v-sueckom-kanale-nanesla-millionnye-ubytki-za-dva-dnya-foto.html

Ракурс

Суэцкий канал, который полностью заблокирован из-за того, что одно из судов село на мель, повлиял на экспорт товаров между странами.

Сейчас из-за задержки движения нанесен ущерб на 400 млн долл. Об этом сообщает BBC.

До образования пробки западным трафиком Суэцкого канала ежедневно перевозили товаров на 5,1 млрд долларов, а восточным — еще на 4,5 млрд долларов. Несмотря на все попытки разблокировать судно, проход может оставаться перекрытым несколько недель.



Проблемный контейнеровоз Ever Given зафрахтовала тайваньская компания Evergreen Marine. Его длина равна длине четырех футбольных полей — это один из крупнейших грузовых океанских суден в мире.

По данным компании Lloyd’s List, сейчас с обеих сторон Суэцкого канала собралось более 160 судов, включая 41 балкер (крупные сухогрузы) и 21 нефтяной танкер. BIMCO, международная ассоциация по морским перевозкам, прогнозирует, что задержки будут только расти.

Кроме тысяч заполненных контейнеров с товарами также заблокированы пустые, используемые для экспорта. Однако если Суэцкий канал будет заблокирован еще несколько дней или даже недель, это станет ударом для мировых каналов поставки, которые уже пострадали от эпидемии коронавируса. Сейчас некоторые компании уже планируют переходить на перевозку авиацией или железной дорогой.

Египетская администрация канала заявляет, что делает все для того, чтобы поднять с мели контейнеровоз — его пытаются сдвинуть буксирами, специальными судами и тяжелой землеройной техникой.

Напомним, ранее мы сообщали, что контейнеровоз тайваньской компании Evergreen Marine заблокировал движение по Суэцкому каналу, который обеспечивает короткий путь из Европы в акватории Индийского океана без необходимости обходить Африку. В результате более 100 судов застряли в пробке. Этот корабль, длиной 400 м и шириной 59 м, является одним из крупнейших контейнеровозов.