У «червону» зону карантину ризикують потрапити ще три області (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n152313-u-chervonu-zonu-karantynu-ryzykuut-potrapyty-sche-try-oblasti-infografika.htmlРакурс
Карантин в Україні посилюють в деяких регіонах через стрімке поширення коронавірусу.
Наразі в «червоній» зоні карантину перебувають 11 регіонів. 26 березня Міністерство охорони здоров’я оновило перелік карантинних зон.
Згідно з новими даними, через перевищені показники госпіталізації до «червоної» зони ризикують потрапити Волинська (62,3 на 100 тис. населення), Запорізька (61,7) та Харківська (64,2) області.
На «червоному» рівні досі залишаються:
- Київ;
- Житомирська область;
- Івано-Франківська область;
- Закарпатська область;
- Київська область;
- Львівська область;
- Миколаївська область;
- Одеська область;
- Сумська область;
- Чернівецька область;
- Черкаська область.
У «жовтій» зоні перебуває лише Херсонська область, інші регіони залишаються в «помаранчевій» зоні карантину.
25 березня МОЗ віднесло Черкаську область до «червоної» зони. Однак голова Черкаської ОДА Олександр Скічко повідомив, що державна комісія ТЕБ та НС залишила Черкащину у «помаранчевій зоні» епідеміологічної небезпеки.
Нагадаємо, коронавірус в Україні станом на ранок 26 березня виявили ще у понад 18 тис. осіб. Від ускладнень хвороби померли 326 українців.