У «червону» зону карантину ризикують потрапити ще три області. Фото: Рівне медіа

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Карантин в Україні посилюють в деяких регіонах через стрімке поширення коронавірусу.

Наразі в «червоній» зоні карантину перебувають 11 регіонів. 26 березня Міністерство охорони здоров’я оновило перелік карантинних зон.

Згідно з новими даними, через перевищені показники госпіталізації до «червоної» зони ризикують потрапити Волинська (62,3 на 100 тис. населення), Запорізька (61,7) та Харківська (64,2) області.

На «червоному» рівні досі залишаються:

Київ;

Житомирська область;

Івано-Франківська область;

Закарпатська область;

Київська область;

Львівська область;

Миколаївська область;

Одеська область;

Сумська область;

Чернівецька область;

Черкаська область.

У «жовтій» зоні перебуває лише Херсонська область, інші регіони залишаються в «помаранчевій» зоні карантину.

25 березня МОЗ віднесло Черкаську область до «червоної» зони. Однак голова Черкаської ОДА Олександр Скічко повідомив, що державна комісія ТЕБ та НС залишила Черкащину у «помаранчевій зоні» епідеміологічної небезпеки.

Нагадаємо, коронавірус в Україні станом на ранок 26 березня виявили ще у понад 18 тис. осіб. Від ускладнень хвороби померли 326 українців.