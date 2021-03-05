Новый президентский рейтинг опубликовали социологи. Фото: Офис президента

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Новый президентский рейтинг свидетельствует, что действующий глава государства Владимир Зеленский получил бы больше всего голосов украинцев, если бы выборы президента состоялись бы в марте 2021 года.

За Зеленского проголосовали бы 22,5% граждан. За последний месяц рейтинг президента несколько упал, поскольку в феврале его поддерживали 23,1% украинцев. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг».

Лидер «Европейской солидарности» и бывший президент Петр Порошенко находится на второй позиции — за него проголосовали бы 14,6% (в конце февраля — на 14,4%). Один из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко на третьем месте — 11,6% (в феврале — 11,3%). Четвертую строчку занимает лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко — 11,1% (в конце февраля — 10,6%).

Результаты опроса свидетельствуют, что Игоря Смешко поддерживают 8,0%, Владимира Гройсмана — 6,6%, Евгения Мураева — 4,6%, Олега Ляшко — 4,4%, Дмитрия Разумкова — 4,2%, Арсения Яценюка — 2,9%, Виталия Кличко — 1,7%, Олега Тягнибока — 1,5%, Киру Рудик — 0,3%.

Опрос был проведен социологической группой «Рейтинг» 2−3 марта 2021 года среди 2 тыс. 500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса — телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Напомним, в новом парламентском рейтинге лидирует президентская партия «Слуга народа» (19,5% среди тех, кто определился и намерен проголосовать). Еще в феврале рейтинг политсилы находился в пределах 17,2%.