Новий президентський рейтинг опублікували соціологи. Фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n151329-novyy-prezydentskyy-reytyng-za-kogo-golosuvaly-b-ukrayinci-u-berezni-infografika.html

Ракурс

Новий президентський рейтинг свідчить, що чинний глава держави Володимир Зеленський отримав би найбільше голосів українців, якби вибори президента відбулися б у березні 2021 року.

За Зеленського проголосували б 22,5% громадян. За останній місяць рейтинг президента дещо впав, оскільки у лютому його підтримували 23,1% українців. Про це свідчать дані опитування соціологічної групи «Рейтинг».

Лідер «Європейської солідарності» та колишній президент Петро Порошенко знаходиться на другій позиції — за нього проголосували б 14,6% (в кінці лютого — на 14,4%). Один із лідерів «Опозиційної платформи — За життя» Юрій Бойко на третьому місці — 11,6% (у лютому — 11,3%). Четверту сходинку займає лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко — 11,1% (у кінці лютого — 10,6%).

Результати опитування свідчать, що Ігоря Смешка підтримують 8,0%, Володимира Гройсмана — 6,6%, Євгенія Мураєва — 4,6%, Олега Ляшка — 4,4%, Дмитра Разумкова — 4,2%, Арсенія Яценюка — 2,9%, Віталія Кличка — 1,7%, Олега Тягнибока — 1,5%, Кіру Рудик — 0,3%.

Опитування було проведене соціологічною групою «Рейтинг» 2−3 березня 2021 року серед 2 тис. 500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування — телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

Нагадаємо, у новому парламентському рейтингу лідирує президентська партія «Слуга народу» (19,5% серед тих, хто визначився і має намір проголосувати). Ще у лютому рейтинг політсили перебував у межах 17,2%.