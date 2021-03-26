Украина заплатит подозреваемой в сепаратизме коммунистке из Харькова 19 тыс. евро — решение ЕСПЧ, фото — Укринформ

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Алла Александровская, бывшая коммунистка из Харькова, выиграла дело против Украины в Европейском суде по правам человека.

Государство заплатит женщине, которую подозревали в сепаратизме, более 19 тыс. евро. ЕСПЧ постановил, что 72-летнюю коммунистку арестовали незаконно. Суд назвал унижением то, что 72-женщину удерживали в металлической клетке.

ЕСПЧ принял решение 25 марта. Александровская получит 19 тыс. 163 евро компенсации. В эту сумму включены 3 тыс. расходов на адвокатов и 563 евро других затрат.

Адвокат Александровской Александр Шадрин написал на своей странице в Фейсбук, что ЕСПЧ признал незаконным и необоснованным задержание его клиентки в День Конституции в 2016 году, четырехмесячный арест и содержание в металлической клетке во время судебных заседаний.

28 июня 2016 года Александровскую задержали после проведенного у нее обыска. Ей инкриминировали преступления, квалифицируемые по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) и ст. 369 (взятка должностному лицу) УК Украины. Депутат принимала активное участие в пророссийских митингах в Харькове в 2014 году.

Речь шла и о взятке в 9 тыс. долл. мэру города Южный Харьковской области за содействие в принятии горсоветом обращений в парламент и к президенту Украины по поводу изменений в Конституцию относительно федерализации.

30 июня 2016 года суд назначил содержание 67-летней Александровской в ​​СИЗО. 2 сентября 2016 года Европейский суд по правам человека отреагировал на жалобу защиты на условия содержания в СИЗО для Александровской, которая страдает заболеванием сердца, и подал приоритетное запрос к правительству Украины.

Впоследствии райсуд Харькова изменил меру пресечения для Александровской: из СИЗО ее перевели в круглосуточный домашний арест с браслетом, а позже — на ночной арест.

9 мая 2018 года Александровская уже возглавила колонну демонстрантов, в основном, пожилых людей, на возложении цветов на Мемориале Славы в Харькове. По словам Шадрина, срок ее содержания под домашним арестом закончился, а новый не избрали.