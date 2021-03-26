Двері офісу Зеленського та “збори комсомольців” на “1+1” потішили соцмережі

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Ракурс

Двері з будівлі Офісу президента Володимира Зеленського з’явилися як декорація в телеефірі каналу «1+1» під час програми «Право на владу». Окрім розмальованих дверей з Банкової користувачі соцмереж жваво відреагували на предмет обговорення у ток-шоу щодо наслідків акції протесту біля Офісу президента 20 березня, коли було розмальовано стіни будівлі та розбито шибки у вхідних дверях.

Було би чесно, щоб на ток-шоу «Право на владу» поруч з дверима з-під ОП стояли: двері з Кагарлицького відділку поліції (за якими силовики Авакова всю ніч гвалтували жінку), двері з кабінетів переяславських правоохоронців Авакова (які п’яними застрелили п’ятирічного Кирила Тлявова), двері з кабінету Татарова (який допоміг вкрасти 81 млн грн на житлі для нацгвардійців), двері з елітної квартири сина Авакова за 1 млн дол. (який причетний до крадіжки 14 млн грн на закупівлі рюкзаків для учасників АТО), — нагадали в Центрі протидії корупції.

Рейдери з перевертнями в погонах щомісяця захоплюють підприємства, на сході щодня вбивають декількох людей, громлять житлові будинки, хворих немає чим лікувати в лікарнях, а тут дехто дурістю займається — двері Офісу президента в студію приніс! Більш важливішої роботи немає в країні. Все зроблено? Залишилося прорекламувати поламані двері офісу, — обурюються користувачі соцмереж.

Вуличний протест — це не весілля, де тамада каже, коли тещі ноги мити, а коли горілку пити, — зазначає учасник акції протесту під Офісом президента Роман Сініцин. Він також не виключив подальшої радикалізації протестів, оскільки люди, на його думку, «розлючені несправедливістю й відсутністю реакції влади».

Чиїм ресурсом та коштом в студію «1+1» були доставлені двері ОП. Хто це оплатив? Чи витрачені на це гроші платників податків? Скільки?, — запитує у Фейсбук Антон Ходза.

Зауважимо, що низка користувачів неприхильно ставиться до акту вандалізму, пов’язаного з розписуванням стін Банкової. Проте більшість заявляють про необхідність залучити порушників закону до «виправних» робіт з очищення Офісу президента. Низка користувачів заявили, що сім років ув’язнення за хуліганство — це надто великий термін, зважаючи на уникнення покарання злочинців у резонансних справах.