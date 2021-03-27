О состоянии раненых под Шумами бойцов рассказали в Минобороны

О состоянии раненых Шумами бойцов рассказали в Минобороны. Фото: zn.ua

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Ракурс

Пострадавших от обстрелов возле населенного пункта Шумы Донецкой области военных доставили в госпиталь в Харькове. Их состояние медики называют тяжелым и средней тяжести.

В приемное отделение военно-медицинского клинического центра были доставлены двое военнослужащих в среднем и тяжелом состоянии. Оба пациента имеют осколочные и пулевые ранения, — сообщил начальник регионального отдела информагентства Минобороны в Харьковской области Виталий Саранцев.



По его словам, обоим раненым оказали своевременную и качественную медицинскую помощь еще до этапа эвакуации из зоны проведения ООС. Сейчас военнослужащие находятся под наблюдением военных врачей. Им предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, украинская сторона в ТКГ девять раз пыталась через ОБСЕ остановить обстрел боевиками позиций украинских военных. В результате обстрела четверо бойцов ВСУ погибли, двое получили ранения.