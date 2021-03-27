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Ракурс
 О состоянии раненых Шумами бойцов рассказали в Минобороны. Фото: zn.ua

О состоянии раненых под Шумами бойцов рассказали в Минобороны

27 мар 2021, 15:56
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Пострадавших от обстрелов возле населенного пункта Шумы Донецкой области военных доставили в госпиталь в Харькове. Их состояние медики называют тяжелым и средней тяжести.

В приемное отделение военно-медицинского клинического центра были доставлены двое военнослужащих в среднем и тяжелом состоянии. Оба пациента имеют осколочные и пулевые ранения, — сообщил начальник регионального отдела информагентства Минобороны в Харьковской области Виталий Саранцев.


По его словам, обоим раненым оказали своевременную и качественную медицинскую помощь еще до этапа эвакуации из зоны проведения ООС. Сейчас военнослужащие находятся под наблюдением военных врачей. Им предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, украинская сторона в ТКГ девять раз пыталась через ОБСЕ остановить обстрел боевиками позиций украинских военных. В результате обстрела четверо бойцов ВСУ погибли, двое получили ранения.

Источник: Ракурс


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