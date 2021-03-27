Магнитная буря и дожди на западе — погода в Украине на 28 марта (КАРТА)https://racurs.ua/n152370-magnitnaya-burya-i-dojdi-na-zapade-pogoda-v-ukraine-na-28-marta-karta.htmlРакурс
Погода в Украине в воскресенье, 28 марта, прогнозируется облачная с прояснениями.
В северных и западных регионах страны ожидаются кратковременные дожди. На отдельных участках дорог в восточных областях ночью и утром образуется гололедица. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.
Погода в Киеве ожидается без осадков ночью, днем прогнозируют дождь. Температура воздуха ночью составит 2−4° выше нуля, днем — 11−13° тепла.
Погода во Львове будет с дождем в течение суток. Столбики термометров ночью покажут 2−4° с отметкой плюс, а днем будет 7−9° выше нуля.
Погода в Харькове ожидается без осадков. Ночью температура воздуха будет 0−2° выше нуля, днем — 9−11° тепла.
Погода в Одессе будет солнечной, осадков не прогнозируют. Температура воздуха ночью составит 2−4° тепла, а днем будет 13−15° выше нуля.
Погода в Карпатах ожидается с дождем в течение суток. Ночью столбики термометров покажут 3−5° с отметкой плюс, днем будет 9−11° тепла.
Геомагнитная обстановка в Украине 28 марта будет достаточно неспокойной, утром ожидается слабая магнитная буря.