Погода в Украине. Фото: Главком

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Погода в Украине в воскресенье, 28 марта, прогнозируется облачная с прояснениями.

В северных и западных регионах страны ожидаются кратковременные дожди. На отдельных участках дорог в восточных областях ночью и утром образуется гололедица. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве ожидается без осадков ночью, днем ​​прогнозируют дождь. Температура воздуха ночью составит 2−4° выше нуля, днем ​​— 11−13° тепла.

Погода во Львове будет с дождем в течение суток. Столбики термометров ночью покажут 2−4° с отметкой плюс, а днем ​​будет 7−9° выше нуля.

Погода в Харькове ожидается без осадков. Ночью температура воздуха будет 0−2° выше нуля, днем ​​— 9−11° тепла.

Погода в Одессе будет солнечной, осадков не прогнозируют. Температура воздуха ночью составит 2−4° тепла, а днем ​​будет 13−15° выше нуля.

Погода в Карпатах ожидается с дождем в течение суток. Ночью столбики термометров покажут 3−5° с отметкой плюс, днем ​​будет 9−11° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 28 марта будет достаточно неспокойной, утром ожидается слабая магнитная буря.