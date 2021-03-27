Зеленский. Фото: Фокус

https://racurs.ua/n152369-zelenskiy-otpravil-tupickogo-na-zaslujennyy-otdyh.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, отправил главу Конституционного суда Украины (КСУ) на «заслуженный отдых».

До этого он отменил указы времена президента Виктора Януковича о назначении судей Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Сообщается, что на прошлом заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) было принято решение об аудите всех указов президента Януковича. И отмена указа о назначении Тупицкого — результат аудита.

Оба эти указа мной отменены. Указанные лица могут отправляться на заслуженный отдых. Если есть недели, когда не проходят заседания СНБО, это вовсе не означает, что лица, которые в течение долгих лет вредили государственным интересам Украины могут расслабиться и спать спокойно, — заявил Зеленский.



Он добавил, что подписал указ о введении в действие решения СНБО от 19 марта, согласно которому у 19 компаний аннулированы лицензии и специальные разрешения на добычу и пользование украинскими недрами. Также он сообщил о подписании указа, который инициирует проверку всех субъектов, получивших без аукциона спецразрешения на пользование недрами и не начавших добычу полезных ископаемых.

Напомним, ранее мы сообщали, что Александр Тупицкий, который был отстранен от должности главы Конституционного суда Украины (КСУ), был лишен статуса судьи КСУ. Президент Владимир Зеленский отменил соответствующий указ времен Януковича о назначении Тупицкого. Соответствующий документ опубликовали на его официальном сайте.