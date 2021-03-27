Тупицкий. Фото: УП

https://racurs.ua/n152359-ukaz-o-naznachenii-tupickogo-sudey-ksu-otmenil-zelenskiy.html

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Александр Тупицкий, который был отстранен от должности главы Конституционного суда Украины (КСУ), был лишен статуса судьи КСУ.

Президент Владимир Зеленский отменил соответствующий указ времен Януковича о назначении Тупицкого. \Соответствующий документ опубликовали на его официальном сайте.

В документе отмечается, что отдельные судьи КСУ, назначенные беглым президентом Виктором Януковичем, продолжаят выполнять свои полномочия, создавая угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины.

Также указом отменяется указ президента от 17 сентября 2013 года о назначении судьей КСУ Александра Касминина. Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, ранее мы сообщали, что бывший глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий получил сразу два административных протокола, которые на него составил председатель Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК) Александр Новиков. Судья получил админпротокол за незадекларированный участок в Крыму, полученный по законодательству государства-оккупанта и из-за конфликта интересов.