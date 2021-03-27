Перевод часов. Фото: IStock

https://racurs.ua/n152358-perehod-na-letnee-vremya-kogda-i-kak-pravilno-perevesti-chasy.html

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Перевод часов на летнее время в Украине состоится в ночь с субботы на воскресенье, 28 марта. В 3.00 ночи украинцы переведут стрелки своих часов на один час вперед.

Таким образом Украина перейдет на летнее время. Ежегодный перевод стрелок часов весной и осенью предусмотрен постановлением Кабинета министров № 509 «О порядке исчисления времени на территории Украины» от 13 мая 1996 года.

Сезонный перевод часов был введен для более рационального использования светлого времени суток и экономии электроэнергии на освещение. Однако многие страны уже отказались от изменения времени дважды в год. Ведь в противовес экономии электричества выставляется вред для организма человека и другие факторы.

Известно, что переход на летнее время, когда сон внезапно уменьшается на час, у многих людей может вызвать бессонницу, проблемы с концентрацией внимания, раздражительность, упадок сил, изменение настроения и даже обострение хронических заболеваний.

За несколько недель до перехода на летнее время в Украине снова возобновилась дискуссия об отказе от этой практики. Поводом стал законопроект вице-спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, который предлагал оставить в Украине зимнее время (UTC + 2), и не переходить на летнее. Однако документ не поддержала Верховная Рада — законопроект поддержали лишь 212 депутатов при необходимости в 226 голосах.

Сейчас около 60 стран во всем мире продолжают ежегодно переводить время на час вперед и назад. Большинство из них — в Европе. А в некоторых странах, например в США, Канаде, Мексике и Австралии, время переводят не на всей территории.

Напомним, ранее мы сообщали, что вопрос перевода часов на летнее время прорабатывают в Кабинете министров Украины. Чиновники ведут коммуникацию с народными депутатами, и с представителями Европейского Союза относительно возможной отмены перехода на летнее время.