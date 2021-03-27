Переведення годинників. Фото: Istock

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Переведення годинників на літній час в Україні відбудеться в ніч із суботи на неділю, 28 березня. О 3.00 ночі українці переведуть стрілки своїх годинників на одну годину вперед.

У такий спосіб Україна перейде на літній час. Щорічне переведення стрілок годинників навесні та восени передбачено постановою Кабінету міністрів № 509 «Про порядок обчислення часу на території України» від 13 травня 1996 року.

Сезонне переведення годинників було запроваджено для більш раціонального використання світлого часу доби й економії електроенергії на освітлення. Однак багато країн уже відмовилися від зміни часу двічі на рік. Адже на противагу економії електрики виставляється шкода для організму людини та інші чинники.

Відомо, що перехід на літній час, коли сон раптово зменшується на годину, у багатьох людей може викликати безсоння, проблеми з концентрацією уваги, дратівливість, занепад сил, зміну настрою та навіть загострення хронічних захворювань.

За кілька тижнів до переходу на літній час в Україні знову відновилася дискусія про відмову від цієї практики. Приводом став законопроект віце-спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука, який пропонував залишити в Україні зимовий час (UTC +2) і не переходити на літній. Однак документ не підтримала Верховна Рада — законопроект підтримали лише 212 депутатів за необхідності у 226 голосах.

Зараз близько 60 країн у всьому світі продовжують щорічно переводити час на годину вперед і назад. Більшість із них — у Європі. А в деяких країнах, наприклад у США, Канаді, Мексиці та Австралії, час переводять не на всій території.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що питання переведення годинників на літній час опрацьовують у Кабінеті міністрів України. Урядовці ведуть комунікацію з народними депутатами, і з представниками Європейського Союзу щодо можливого скасування переходу на літній час.