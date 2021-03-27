Тупицький. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n152359-ukaz-pro-pryznachennya-tupyckogo-suddeu-ksu-skasuvav-zelenskyy.html

Ракурс

Олександр Тупицький, який був відсторонений від посади очільника Конституційного суду України (КСУ), був позбавлений статусу судді КСУ.

Президент Володимир Зеленський скасував відповідний указ часів Януковича про призначення Тупицького. Відповідний документ опублікували на його офіційному сайті.

У документі зазначається, що окремі судді КСУ, призначені президентом-втікачем Віктором Януковичем, продовжуючи виконувати свої повноваження, створюють загрозу державній незалежності та національній безпеці України.

Також указом скасовується указ президента від 17 вересня 2013 року про призначення суддею КСУ Олександра Касмініна. Документ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що колишній очільник Конституційного суду України Олександр Тупицький дістав одразу два адміністративні протоколи, які на нього склав голова Національного агентства з запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков. Суддя отримав адмінпротокол через незадекларовану ділянку в Криму, отриману за законодавством держави-окупанта та через конфлікт інтересів.