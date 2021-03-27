Зеленський. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n152369-zelenskyy-vidpravyv-tupyckogo-na-zaslujenyy-vidpochynok.html

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Володимир Зеленський, президент України, відправив очільника Конституційного суду України (КСУ) на «заслужений відпочинок».

До цього він скасував укази часів президента Віктора Януковича про призначення суддів Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями КСУ. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Повідомляється, що на минулому засіданні Ради національної безпеки на оборони (РНБО) було ухвалене рішення щодо аудиту всіх указів президента Януковича. І скасування указу про призначення Тупицького — перший результат аудиту.

Обидва ці укази мною скасовано. Вказані особи можуть відправлятися на заслужений відпочинок. Якщо є тижні, коли не відбуваються засідання РНБО, це зовсім не означає, що особи, які протягом довгих років шкодили державним інтересам України, можуть розслабитись і спати спокійно, — заявив Зеленський.



Він додав, що підписав указ про введення в дію рішення РНБО від 19 березня, згідно з яким у 19 компаній анульовано ліцензії та спеціальні дозволи на видобуток і користування українськими надрами. Також він повідомив про підписання указу, який ініціює перевірку всіх суб'єктів, які без аукціону отримали спецдозволи на користування надрами й не розпочали видобування корисних копалин.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Олександр Тупицький, який був відсторонений від посади очільника Конституційного суду України (КСУ), був позбавлений статусу судді КСУ. Президент Володимир Зеленський скасував відповідний указ часів Януковича про призначення Тупицького. Відповідний документ опублікували на його офіційному сайті.