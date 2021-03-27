Погода в Україні. Фото: Главком

https://racurs.ua/ua/n152370-magnitna-burya-ta-doschi-na-zahodi-pogoda-v-ukrayini-na-28-bereznya-karta.html

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Погода в Україні в неділю, 28 березня, прогнозується хмарна з проясненнями.

У північних і західних регіонах країни очікуються короткочасні дощі. На окремих ділянках доріг в східних областях вночі та вранці утвориться ожеледиця. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві очікується без опадів вночі, вдень прогнозують дощ. Температура повітря вночі становитиме 2−4° вище нуля, вдень — 11−13° тепла.

Погода у Львові буде з дощем протягом доби. Стовпчики термометрів вночі покажуть 2−4° з позначкою плюс, а вдень буде 7−9° вище нуля.

Погода в Харкові очікується без опадів. Вночі температура повітря буде 0−2° вище нуля, вдень — 9−11° тепла.

Погода в Одесі буде сонячною, опадів не прогнозують. Температура повітря вночі складе 2−4° тепла, а вдень буде 13−15° вище нуля.

Погода в Карпатах очікується з дощем протягом доби. Вночі стовпчики термометрів покажуть 3−5° з позначкою плюс, вдень буде 9−11° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 28 березня буде доволі неспокійною, вранці очікується слабка магнітна буря.