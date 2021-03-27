Про стан поранених під Шумами бійців розповіли у Міноборони. Фото: zn.ua

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Постраждалих від обстрілів біля населеного пункту Шуми Донецької області військових доставили до шпиталю в Харкові. Їхній стан медики називають тяжким і середньої тяжкості.

До приймального відділення військово-медичного клінічного центру було доставлено двох військовослужбовців у середньому та важкому стані. Обидва пацієнти мають осколкові та кульові поранення, — повідомив начальник регіонального відділу інформагентства Міноборони в Харківській області Віталій Саранцев.



За його словами, обом пораненим надали вчасну та якісну медичну допомогу ще до етапу евакуації з зони проведення ООС. Нині військовослужбовці перебувають під наглядом військових лікарів. Їм надається уся необхідна медична допомога.

Нагадаємо, українська сторона в ТКГ дев’ять разів намагалася через ОБСЄ зупинити обстріл бойовиками позицій українських військових. Внаслідок обстрілу четверо бійців ЗСУ загинули, двоє отримали поранення.