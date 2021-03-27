Обстріл під Шумами – стали відомі імена ще двох загиблих військових

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Війна на Донбасі забрала життя ще чотирьох бійців ЗСУ — 26 березня поблизу населеного пункту Шуми Донецької області бойовики обстріляли позиції української армії.

Один із загиблих — 47-річний боєць 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади Сергій Барнич. За даними голови Спілки ветеранів АТО Калуського району Олександра Соколовського, загиблий воїн проживав у Калуші під Івано-Франківськом.

Водночас на Рівненщині Дубровицька міськрада повідомила, що в результаті обстрілу під Шумами загинув 27-річний Максим Абрамович.

Дубровицька громада з великим болем сприйняла сумну звістку: на сході загинув боєць з Дубровиці Максим Абрамович. Розумний, щирий, відповідальний, небайдужий патріот України, — сказано в повідомленні.

Зазначається, що воїн з 2017 по 2020 рік захищав Україну на Донбасі. У грудні 2020 року він знову поповнив лави ЗСУ.

Нагадаємо, що 26 березня збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій Збройних сил України. Внаслідок обстрілу четверо бійців ЗСУ загинули, двоє отримали поранення.

Одним із загиблих став підполковник Збройних сил України Сергій Коваль, ім’я четвертого загиблого наразі не повідомляють.