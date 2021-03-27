На грани локдауна — большинство регионов «покраснели» (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n152363-na-grani-lokdauna-bolshinstvo-regionov-pokrasneli-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине активно распространяется, а вспышка инфекции накрыла большинство регионов Украины. Так, сегодня, 27 марта, в «красную» зону карантина попали еще две области — Ровенская и Черниговская.
«Красными» стали 13 из 24 регионов Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Отныне в «красной» зоны находятся:
- Ровенская область:
- Черниговская область:
- город Киев и Киевская область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Сумская область;
- Черкасская область;
- Черновицкая область.
В то же время в «оранжевой» зоне находятся Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская и Хмельницкая области. Единственным регионом «желтой» зоны остается Херсонская область.
Напомним, ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Максим Степанов назвал условие, при котором работу транспорта в Украине могут остановить. По его словам, сейчас очень важно придерживаться карантина, чтобы сдержать эту мощную вспышку инфекции, которая, в частности, вызвана мутировавшими штаммами.