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Карантин в Украине. Фото: IStock

На грани локдауна — большинство регионов «покраснели» (ИНФОГРАФИКА)

27 мар 2021, 11:48
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Коронавирус в Украине активно распространяется, а вспышка инфекции накрыла большинство регионов Украины. Так, сегодня, 27 марта, в «красную» зону карантина попали еще две области — Ровенская и Черниговская.

«Красными» стали 13 из 24 регионов Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Карантинное зонирование. Инфографика: Минздрав
Отныне в «красной» зоны находятся:


  • Ровенская область:
  • Черниговская область:
  • город Киев и Киевская область;
  • Житомирская область;
  • Закарпатская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Львовская область;
  • Николаевская область;
  • Одесская область;
  • Сумская область;
  • Черкасская область;
  • Черновицкая область.

В то же время в «оранжевой» зоне находятся Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская и Хмельницкая области. Единственным регионом «желтой» зоны остается Херсонская область.

Напомним, ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Максим Степанов назвал условие, при котором работу транспорта в Украине могут остановить. По его словам, сейчас очень важно придерживаться карантина, чтобы сдержать эту мощную вспышку инфекции, которая, в частности, вызвана мутировавшими штаммами.

Источник: Ракурс


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