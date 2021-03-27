Карантин в Украине. Фото: IStock

https://racurs.ua/n152363-na-grani-lokdauna-bolshinstvo-regionov-pokrasneli-infografika.html

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Коронавирус в Украине активно распространяется, а вспышка инфекции накрыла большинство регионов Украины. Так, сегодня, 27 марта, в «красную» зону карантина попали еще две области — Ровенская и Черниговская.

«Красными» стали 13 из 24 регионов Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.





Отныне в «красной» зоны находятся:

Ровенская область:

Черниговская область:

город Киев и Киевская область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Сумская область;

Черкасская область;

Черновицкая область.

В то же время в «оранжевой» зоне находятся Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская и Хмельницкая области. Единственным регионом «желтой» зоны остается Херсонская область.

Напомним, ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Максим Степанов назвал условие, при котором работу транспорта в Украине могут остановить. По его словам, сейчас очень важно придерживаться карантина, чтобы сдержать эту мощную вспышку инфекции, которая, в частности, вызвана мутировавшими штаммами.