Коронавірус в Україні. Фото: Istock

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Коронавірус в Україні активно поширюється, а спалах інфекції накрив більшість регіонів України. Так, сьогодні, 27 березня, у «червону» зону карантину потрапили ще дві області — Рівенська та Чернігівська.

«Червоними» є 13 з 24 регіонів України. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.





Відтепер до «червоної» зони належать:

Рівненська область:

Чернігівська область:

місто Київ та Київська область;

Житомирська область;

Закарпатська область;

Івано-Франківська область;

Львівська область;

Миколаївська область;

Одеська область;

Сумська область;

Черкаська область;

Чернівецька область.

Натомість у «помаранчевій» зоні перебувають Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Тернопільська, Харківська та Хмельницька області. Єдиним регіоном «жовтої» зони залишається Херсонська область.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що міністр охорони здоров’я Максим Степанов назвав умову, за якої роботу транспорту в Україні можуть зупинити. За його словами, наразі дуже важливо дотримуватися карантинних обмежень, щоби стримати цей потужний спалах інфекції, який, зокрема, викликаний мутованими штамами.